БПК «Адмирал Левченко» отработает уничтожение субмарин в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» отработает комплекс противолодочных задач в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Моряки выполнят поиск, обнаружение, поддержание контакта и атаку подводного противника. В ходе противолодочного учения планируется выполнение торпедной стрельбы учебным боезапасом.

Противодействие кораблю окажет одна из атомных подводных лодок Северного флота.

БПК «Адмирал Левченко» вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море два дня назад. В Кольском заливе экипаж корабля отработал взаимодействие с противолодочным вертолётом Ка-27 и обеспечил его посадку на палубу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе выполнения учебно-боевых задач в море экипаж БПК «Адмирал Левченко» проведёт также учение по противовоздушной обороне с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12422759@egNews