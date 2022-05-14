БПК «Адмирал Левченко» провёл бой с условным противником в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Адмирал Левченко» в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки за зимний период обучения выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море по надводной цели.

Учебная стрельба была проведена в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Экипаж корабля отработал ведение морского боя с условным противником и выполнил стрельбу по буксируемому морскому щиту главным калибром – артиллерийским комплексом АК-100. Также был применён зенитный ракетный комплексом «Кинжал», который может использоваться как против воздушных, так и против быстроходных надводных целей.

В ходе выполнения боевого упражнения мишень была успешно поражена.

Накануне боевые расчёты корабля отработали различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника.

Также экипаж БПК провел учение по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных комплексов и артиллерии по имитированной воздушной цели.

Районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации.

После выполнения поставленных задач в море корабль вернётся в основной пункт базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421785@egNews