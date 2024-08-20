БПК «Адмирал Левченко» Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки

В ходе данного выхода отрабатываются элементы противоминного обеспечения БПК корабельной тральной группой, противодействия безэкипажным катерам условного противника, диверсионным группам, а также ряд элементов противовоздушной и противолодочной обороны.

Боевые расчёты корабля в ходе данного выхода в море отработают нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж корабля проверит функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования и оборудования связи.

БПК «Адмирал Левченко» - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12526067@egNews