БПК «Адмирал Левченко» Северного флота вышел в море на учение с боевыми стрельбами

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» вышел из главной базы Северного флота — Североморска — в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки, в том числе с проведением артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. Также корабль отработает противолодочные задачи.

Перед выходом в море в Кольском заливе БПК «Адмирал Левченко» принял на борт вертолёт Ка-27 для выполнения совместных задач по учебному поиску подводных лодок.

Боевые расчёты корабля отработают различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки и командные пункты противника. Также с экипажем БПК будет проведено учение по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных комплексов и артиллерии по имитированной воздушной цели.

Районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации. После выполнения поставленных задач в море корабль вернется в основной пункт базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото:

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421169@egNews