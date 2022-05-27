БПК «Адмирал Левченко» уничтожил самолёт и крылатые ракеты противника на учении в Баренцевом море

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» провёл учение по отражению атаки на корабль средств воздушного нападения условного противника с выполнением боевой стрельбы по воздушным целям, имитирующим крылатые ракеты и самолёты.

Расчёты боевого информационного пункта, радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевой части БПК «Адмирал Левченко» отработали обнаружение воздушных целей, их сопровождение оружием и уничтожение.

В ходе проведения учения фактически была отработана стрельба зенитным ракетным комплексом «Кинжал», батареей универсального калибра и скорострельной зенитной артиллерией по имитированным воздушным целям.

Кроме стрельбы по противовоздушной обороне корабельные артиллеристы выполнили поражение надводных целей, имитирующих быстроходные катера противника, и отработали стрельбу по обнаруженной на поверхности воды морской мине. Все боевые упражнения входят в курс боевой подготовки надводного корабля к выполнению задач по главному предназначению.

Как сообщает пресс-служба СФ, после отработки задач боевой подготовки в море экипаж БПК «Адмирал Левченко» прибыл в свой основной пункт базирования – город Североморск. Ранее в Баренцевом море корабль выполнил учебную торпедную стрельбу по подводной лодке и другие противолодочные задачи.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12423165@egNews