БПК «Адмирал Левченко» вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Адмирал Левченко» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки. В ходе данного выхода в море экипаж корабля отработает учебно-боевые задачи во взаимодействии с вертолетами армии ВВС и ПВО Северного флота. В том числе будут отработаны посадки и взлеты корабельных вертолетов с палубы корабля на ходу.

Накануне, 21 июля, в Кольском заливе отрабатывались посадки и взлёты корабельных вертолётов на стопе.

В море экипаж БПК проверит функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования и оборудования связи. Также будут проверены знания вахтенными офицерами и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Адмирал Левченко» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430159@egNews