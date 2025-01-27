БПК «Адмирал Левченко» вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж большого противолодочного корабля (БПК) приступил к плановой проверке систем и механизмов. В море экипаж БПК отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений.

На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. В рамках этой задачи моряки отработали взаимодействие с экипажем корабельного вертолёта Ка-27.

В море моряки-противолодочники проведут учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника, выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до возвращения в базу экипаж БПК «Адмирал Левченко» также отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и проведёт тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Фото предоставлено пресс-службой Северного флота.