БПК Северного флота «Адмирал Харламов» исполнилось 30 лет

29 февраля в главной базе Северного флота состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов». 30 лет назад корабль был зачислен в состав Северного флота и на нём был поднят Военно-морской флаг СССР.

В торжествах, посвящённых юбилейной дате, примут участие представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, в одном из соединений которой числится БПК «Адмирал Харламов», а также ветераны корабля.

Как сообщает пресс-служба СФ, впервые на борту соберётся семья адмирала Николая Михайловича Харламова, его дочери и внучки. В коридоре перед большой кают-компанией будет развёрнута выставка личных вещей адмирала, сыгравшего большую роль в победе над гитлеровцами, а также фотокопии документов из британских архивов времен Второй мировой войны, связанных с Полярными конвоями, битвой за Атлантику и открытием второго фронта в Европе. В течение дня экспозиция будет открыта для военнослужащих соединений надводных кораблей, базирующихся в Североморске.