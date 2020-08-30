БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» зашёл в порт Лимасол для пополнения запасов

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, вчера совершил деловой заход в порт Лимасол — крупнейший город на побережье острова Кипр. Около полудня корабль встал к причалу порта.

Визит российских моряков продлится до 1 сентября. За это время экипаж корабля пополнит запасы пресной воды, топлива и продовольствия, а также отдохнёт от несения ходовой вахты. Экскурсий и других культурно-массовых мероприятий для военных моряков на Кипре не планируется в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионе.

Ранее, с 11 по 13 августа, БПК «Вице-адмирал Кулаков» посетил Алжир, где также были строго соблюдены условия карантина.

Посещение иностранных портов российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества. Одной из основных задач дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» является демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия государства в регионе. Корабль успешно провёл несколько учений по поиску иностранных подводных лодок.

Поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» в Средиземном море проходит под флагом начальника штаба бригады противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика.

Как сообщает пресс-служба СФ, с момента выхода из главной базы Северного флота - Североморска моряки прошли около 13 тысяч морских миль, приняли участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива на рейде Кронштадта и отработали отдельные эпизоды межфлотских учении на Балтике.