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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.21 20:00

БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в Североморск

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение задач дальнего похода и сегодня утром прибыл в пункт постоянного базирования — город Североморск.

Проход по Кольскому заливу и швартовка корабля к причалу проходила в сложных гидрометеорологических условиях при сильном ветре и волнении. Экипаж и швартовые команды на пирсе слаженно действовали вместе с рейдовыми буксирами и безопасно пришвартовали корабль под аккомпанемент военного оркестра Северного флота.

Торжественная церемония с докладом о выполнении поставленных задач старшего на походе капитана 1 ранга Станислава Варика командующему Северным флотом адмиралу Александру Моисееву состоялась после полудня. Командующий флотом поздравил моряков с прибытием в родную базу и вручил командиру корабля капитану 2 ранга Станиславу Рощупкину традиционного жареного поросёнка, а также наградил отличившихся представителей экипажей БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Академик Пашин».

В митинге, посвящённом окончанию дальнего похода, приняли участие глава ЗАТО Североморск капитан 2 ранга запаса Олег Прасов, руководитель местного Совета ветеранов боевых действий и военной службы, а также председатель женсовета корабля.

По завершение торжественной церемонии военнослужащие соединений кораблей Кольской флотилии разнородных сил прошли торжественным маршем перед командующим Северным флотом.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время дальнего похода, продолжавшегося пять месяцев, в девяти семьях военнослужащих родились пять девочек и четыре мальчика. Старший матрос БПК «Вице-адмирал Кулаков» Дмитрий Костылёв с рождением дочки стал многодетным отцом.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота — Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 28 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.

 

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