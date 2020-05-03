БПК «Североморск» и БДК «Александр Отраковский» украсят рейд главной базы Северного флота в День Победы

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на рейд главной базы Северного флота – Североморска будут выставлены большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский». В настоящее время корабли выполняют учебно-боевые задачи по плану боевой подготовки флота в Баренцево море.

По возвращении в базу экипажи кораблей приступят к подготовке к праздничным мероприятиям Дня Великой Победы, которые в нынешнем году пройдут в условиях сложной эпидемической обстановке с соблюдением санитарных правил и норм.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 9 мая в 9 часов на всех кораблях и подводных лодках Северного флота состоятся торжественные подъему государственного, военно-морского флагов и флагов расцвечивания. Увеличенная копия Знамени Победы – легендарного штурмового флага 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии будет поднята на флагштоке мыса Алыш города Североморска.