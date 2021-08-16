БПК «Североморск» и ПСК «Полярная звезда» провели в Арктике совместное учение

Экипажи большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» Северного флота и пограничного сторожевого корабля (ПСК) «Полярная звезда» Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району провели совместное учение в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как отметил командир отряда кораблей Северного флота капитан 1 ранга Александр Езеев, совместно с Погрануправлением ФСБ РФ по западному арктическому району были отработаны эпизоды тактического учения по пресечению несанкционированного прохода кораблей и судов иностранных государств по акваториям, на которые распространяется суверенитет Российской Федерации.

В ходе мероприятия экипажи БПК «Североморск» и ПСК «Полярная звезда» совершенствовали совместные действия по пресечению действия условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир «Памир», действующий в составе отряда кораблей Северного флота.

По замыслу учения иностранное судно направляется к российской границе, на запросы не отвечает, на требования военных и пограничников не реагирует.

Для проведения воздушной разведки и уточнения местоположения условного судна-нарушителя борта с БПК «Североморск» и ПСК «Полярная звезда» были подняты два вертолёта Ка-27. После очередного игнорирования «судном-нарушителем» требования прекратить движение в сторону границы РФ, российские моряки и пограничники принуждают «нарушителя» остановиться предупредительным артиллерийским огнём по курсу движения.

В рамках учения североморцы также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта БПК «Североморск» на «судно-нарушитель» быстроходными лодками.

Моряки-североморцы во время походов по арктическим морям регулярно отрабатывают взаимодействие со своими коллегами-пограничниками. В ходе совместных действий особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации, а также разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения.

Очередной 10-й поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. Планируется, что североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Россиии в Арктической зоне, сообщает пресс-служба Северного флота.