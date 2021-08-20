БПК «Североморск» осуществляет контроль за силами ОВМС НАТО

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», решающий задачи дальнего похода в Арктике, взял курс от берегов архипелага Земля Франца-Иосифа, где недавно провел совместное учение с пограничным сторожевым кораблём «Полярная звезда», на юго-запад.

Силы и средства Северного флота продолжают мероприятия по контролю за деятельностью кораблей объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО в северо-восточных районах Атлантики.

Ранее ряд кораблей ОВМС НАТО проявлял повышенный интерес к кораблям Северного флота, участвовавшим в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, на этапе перехода в пункты постоянного базирования.

Большой противолодочный корабль «Североморск» в настоящее время осуществляет контроль за силами ОВМС НАТО, задействованными в совместном неплановом учении по противовоздушной обороне, которое проходит в северо-восточной части Норвежского моря.

В данном учении также участвует эсминец УРО «Орли Бёрк» ВМС США, совершивший переход в период с 10 по 16 августа из базы дислокации Рота (Испания) в акваторию Норвежского моря.

Очередной арктический поход большого противолодочного корабля «Североморск» начался 10 августа и проходит в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Планируется, что поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.