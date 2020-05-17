БПК «Североморск» отработает комплекс противолодочных задач в Баренцевом море

На рейде главной базы Северного флота в Кольском заливе корабль примет на борт противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ, с которым выйдет в море для совместного поиска подводной лодки условного противника.

Противодействие морякам будет оказывать экипаж одной из атомных подводных лодок.

Во взаимодействии с авиацией экипаж БПК «Североморск» отработает основные элементы противолодочных задач по поиску подводной лодки, слежением за ней, уклонению от атаки и нанесению условного поражения подводному противнику.

Как сообщает пресс-служба СФ, выход в море БПК «Североморск» продлится несколько дней. Все мероприятия проходят в рамках плановой боевой подготовки за зимний период обучения.