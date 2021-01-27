БПК «Североморск» отработал стрельбы по морским и воздушным целям в Баренцевом море

Большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Североморск» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

Боевые расчёты корабля отработали поражение маломерной быстроходной морской цели зенитным ракетным комплексом «Кинжал» по данным радиолокации, а также выполнили стрельбу артиллерийским комплексом АК-100 по видимой морской цели. Также были проведены артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели.

БПК «Североморск» вышел в море на прошлой неделе. В полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море экипаж корабля выполнил серию артиллерийских стрельб по закрытым и открытым мишенным позициям, расположенным на берегу полуострова Рыбачий, провёл учения по минным постановкам и уничтожению морских мин в акватории Мотовского залива. Также моряки учились уничтожать подводные цели с помощью реактивных бомбомётных установок РБУ-6000 и выполнять гранатометание и стрельбу из ручных противодиверсионных гранатомётов.

В Баренцевом море корабль отработал учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника, а также провёл тренировки с корабельными вертолётами Ка-27 по взлётам и посадкам на палубу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все потенциально опасные боевые упражнения, связанные с применением морского оружия, были проведены в полигонах боевой подготовки Баренцева моря, заблаговременно закрытых для судоходства и полётов авиации.