БПК «Североморск» отразил воздушную атаку условного противника в ходе учения в Баренцевом море

С экипажем большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющего учебно-боевые задачи в Баренцевом море, вчера было проведено учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой. В ходе мероприятия были отработаны действия боевых расчётов информационного центра, радиотехнической и артиллерийской боевых частей.

Стрельбу по воздушным мишеням успешно выполнил личный состав батареи универсального калибра АК-100. Артиллеристы поразили цели, имитирующие самолёты и крылатые ракеты противника, на дистанции более восьми километров. На ближней дистанции стрельбу по мишеням отработали боевые расчёты малокалиберной зенитной артиллерии — комплексов АК-630, обеспечивающих самооборону корабля.

Район проведения артиллерийских стрельб в Баренцевом море был закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации на период проведения учения, сообщает пресс-служба СФ.