БПК «Североморск» выполнил комплекс артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» в ходе выполнения плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море отработал комплекс артиллерийских стрельб по береговым, морским и воздушным целям. Стрельбы были выполнены комплексами АК-100 и АК-630 - артиллерией универсального калибра и малокалиберной зенитной артиллерией соответственно.

Во время проведения учения по противовоздушной обороне боевые расчёты корабля поразили имитированные воздушные цели зенитным ракетным комплексом «Кинжал».

Боевые упражнения выполнялись в закрытых для гражданского судоходства морских полигонах боевой подготовки Северного флота возле Кольского полуострова.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее экипаж БПК «Североморск» во взаимодействии с экипажем одной из атомных подводных лодок Северного флота отработал ряд противолодочных задач: поиск подводной лодки условного противника, поддержание с ней контакта, принуждение к всплытию и отражение торпедной атаки. Также североморцы провели стрельбу реактивными глубинными бомбами.

После выполнения всех поставленных задач в Баренцевом море БПК «Североморск» вернётся в базу – город Североморск.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411586@egNews