БПК «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения Северного флота зашли в Грецию

В рамках выполнения плановых задач дальнего похода большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» вчера совершили деловой заход в греческий порт Пирей.

Стоянка кораблей и судов Северного флота в Пирее продлится три дня. За это время североморцы пополнят запасы воды, топлива и продовольствия. Командир отряда капитан 1 ранга Станислав Варик вместе с командиром БПК «Вице-адмирал Кулаков» и капитанами судов обеспечения совершат ряд протокольных визитов в мэрию города, администрацию порта, к военно-морскому командованию и начальнику полиции.

Сход личного состава с кораблей и судов на берег для осмотра городских достопримечательностей и экскурсий не предусмотрен в связи со сложной эпидемической обстановкой. Все военные моряки при общении с иностранными коллегами и при нахождении в порту обязаны неукоснительно соблюдать установленный санитарно-гигиенический режим, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает пресс-служба СФ, Греция стала четвёртой страной, которую экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» посетил за время дальнего похода в Средиземном море. Ранее североморцы совершили деловые заходы в Алжир, Кипр и Сирию.