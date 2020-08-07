БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал поиск подводных лодок в Бискайском заливе

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, провёл учение по поиску и условному уничтожению подводной лодки условного противника в международных водах Бискайского залива Атлантического океана.

В ходе учения боевые расчёты гидроакустической группы корабля отработали поиск, обнаружение, классификацию и поддержание контакта с подводной лодкой условного противника, а личный состав минно-торпедной боевой части выполнил её условное поражение реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000. Также БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил противолодочное маневрирование и уклонения от условной торпедной атаки подводного противника.

Сегодня на корабле прошла тренировка расчёта «главный командный пункт – боевой информационный центр – штурман» по обеспечении навигационной безопасности плавания при проходе пролива Гибралтар. На днях североморцы войдут в Средиземное море, где будут выполнять основные задачи дальнего похода: демонстрировать Андреевский флаг и обеспечивать военно-морское присутствие России в регионе.

Панируется, что североморцы посетят несколько портов средиземноморских стран, а также отработают ряд учений.

Как сообщает пресс-служба СФ, плавание БПК «Вице-адмирал Кулаков», который является одним из самых «ходовых» кораблей Северного флота началось в полтора месяца назад. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива и отработал отдельные эпизоды межфлотских учении на Балтике с кораблями Балтийского флота.

С момента выхода из главной базы Северного флота моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли около 11 тысяч морских миль.