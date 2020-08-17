БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал поиск подводных лодок в Средиземном море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода провёл учение по поиску и условному уничтожению подводной лодки условного противника в Средиземном море.

Учение прошло в международных водах после завершения делового захода в Алжир. В ходе учения боевые расчёты гидрокакустической группы корабля отработали поиск, обнаружение, классификацию и поддержание контакта с подводной лодкой условного противника, а личный состав минно-торпедной боевой части выполнил её условное поражение реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000. Также БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил противолодочное маневрирование и уклонения от условной торпедной атаки подводного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее подобное учение североморцы проводили в Бискайском заливе.

Плавание БПК «Вице-адмирал Кулаков», который является одним из самых «ходовых» кораблей Северного флота началось в конце июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива и отработал отдельные эпизоды межфлотских учений на Балтике.

С 7 августа корабль действует в Средиземном море. В период с 10 по 13 августа он совершил деловой заход в порт Алжир – столицу одноимённого государства на побережье Северной Африки.

С выхода из главной базы Северного флота моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 12 тысяч морских миль.