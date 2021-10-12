БПК «Вице-адмирал Кулаков» приступил к обеспечению безопасности судоходства у берегов Африки

Отряд Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Акадимик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» под флагом командира соединения противолодочных кораблей СФ капитана 1 ранга Станислава Варика приступил к обеспечению безопасности судоходства в Гвинейском заливе Атлантического океана возле побережья Африканского континента.

Североморцы обследовали более девяти тысяч квадратных миль и провели досмотр одного подозрительного гражданского судна.

Мониторинг обстановки в Гвинейском заливе проводится с помощью поисково-спасательного вертолёта Ка-27, на котором помимо экипажа размещена группа морских пехотинцев, вооружённых пулемётами и автоматами, для борьбы с пиратами и предотвращения захвата судов.

Помимо борьбы с пиратством североморцы подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане. В ходе спасательного учения они отработали оказание помощи аварийному судну, тушение пожара, эвакуацию пострадавших с палубы и из воды, а также оказание им медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба СФ, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 18 тысяч морских миль.