БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл учение по поиску подводных лодок в Средиземном море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провёл учение с личным составом корабельного противолодочного расчёта по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

Учение было проведено с применением противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ. Экипаж вертолёта выполнил несколько полётов с палубы БПК на поиск подводных лодок в заданный район. Во время полётного задания лётчики отработали поиск подводной цели с помощью опускаемой гидроакустической станции.

Как сообщает пресс-служба СФ, БПК «Вице-адмирал Кулаков» действует в Средиземном море с начала августа. Он совершил деловые заходы в Алжир и Кипр, провёл несколько корабельных учений. На сегодня корабль прошёл более 15 тысяч морских миль.

Ранее экипаж корабля провёл учение с морским танкером «Академик Пашин» по передаче жидких грузов на ходу в море.