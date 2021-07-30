БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота отработал учебный артиллерийский бой в Балтийском море

Корабли и суда обеспечения Северного флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, приступили к отработке задач боевой подготовки во время межфлотского перехода.

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» выполнил маневрирование и ведение артиллерийского боя с условным надводным противником в Балтийском море. Боевые расчёты батареи универсального калибра корабля отработали стрельбу по морской цели.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» следует в одной тактической группе совместно с атомным подводным крейсером «Орёл» и спасательно-буксирным судном «Алтай». На кораблях проходит подготовка к плаванию в узкостях. Завтра они приступят к проходу балтийской проливной зоны. Через несколько дней за ними проследуют ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомная подводная лодка «Вепрь».

От Северного флота в Главном военно-морском параде принимали участие сразу три атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, а также три надводных корабля первого ранга.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, общее количество вооружения, военной и специальной техники (кораблей, судов, самолётов и вертолётов), задействованной в проведении и обеспечении Главного военно-морского парада от Северного флота, составляло около 40 единиц.