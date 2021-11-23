БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершает переход по Норвежскому морю в штормовых условиях

Отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» перешёл из Северного моря в Норвежское.

В настоящее БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин» двигаются через Норвежское море в сложных гидрометеорологических условиях.

На корабле и судах усилена ходовая вахта, имущество закреплено по-штормовому.

До окончания дальнего похода экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработает ряд учебно-боевых задач в Норвежском и Баренцевом морях. Суда обеспечения вернутся в пункты базирования на несколько дней раньше.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, с 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 26,5 тысячи морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.