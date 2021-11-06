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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.21 09:00

БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил очередной деловой заход в Кабо-Верде

Отряд кораблей и судов Северного флот во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» совершил деловой заход в порт Прая – столицу островной республики Кабо-Верде, которая находится в Атлантическом океане у западного побережья Африки. Это - второй заход российских моряков в порт островного государства за время дальнего похода. Первый был больше месяца назад на пути кораблей и судов в Гвинейский залив.

Стоянка корабля и судов обеспечения в порту продлится несколько суток. В течение этого времени североморцы пополнят запасы воды и продовольствия, а также передохнут от морского похода на берегу.

С первой декады по конец октября североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. 25 октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват неизвестными вооружёнными людьми контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы из Республики Того в Камерун.

Пираты, пытавшиеся захватить судно, покинули контейнеровоз при подлете вертолёта Ка-27ПС с группой морской пехоты, взлетевшего с российского военного корабля для мониторинга надводной обстановки. На борт сухогруза была высажена группа противодействия антитеррористической деятельности, которая освободила экипаж из 22 человек и осмотрела судно.

За время антипиратской вахты североморцы досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку контейнеровоза «Люция».

Как сообщает пресс-служба СФ,  дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 23 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Николай
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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Евгений
24.10.21 01:09
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