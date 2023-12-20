БПК «Вице-адмирал Кулаков» в ходе плановых мероприятий боевой подготовки провёл торпедные стрельбы в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота в ходе плановых мероприятий боевой подготовки выполнил торпедные стрельбы в акватории Баренцева моря.

При отработке комплекса мероприятий по противодействию подводным лодкам условного противника в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море была проведена противолодочная дуэль с одной из атомных подводных лодок Северного флота. После обнаружения, сопровождения и классификации цели экипаж БПК выполнил практические стрельбы из торпедных аппаратов и реактивных бомбовых установок РБУ-6000.

Стрельба по подводной цели осуществлялась практическим боезапасом — торпедами без боевой части, а также глубинными бомбами.

По итогам проведенной тренировки экипажу БПК «Вице-адмирал Кулаков» была выставлена высокая оценка за успешное выполнение комплекса противолодочных задач.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.

В последние годы БПК Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантический океан, Средиземное море, а также на всей акватории Северного морского пути в Арктике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492082@egNews