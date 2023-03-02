БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил учебные стрельбы в Баренцевом море

Сегодня экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» в рамках отработки плановых задач боевой подготовки за зимний период обучения выполнил комплекс артиллерийских стрельб в акватории Баренцева моря.

Боевые расчёты корабля отработали различные виды стрельбы главным калибром — артиллерийским комплексом АК-100 — по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника.

Также экипаж БПК провёл учение по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных комплексов и артиллерии.

На прошлой неделе БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал ведение морского боя с условным противником и выполнил артиллерийскую стрельбу по буксируемому морскому щиту.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на время учения районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации.

После выполнения поставленных задач в море корабль вернётся в основной пункт базирования.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12456462@egNews