БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для поиска подводной лодки условного противника

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вчера вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки. Экипаж выполнит поиск подводной лодки условного противника, слежение за ней и поддержание контакта.

В учении будут задействованы расчёты боевого информационного центра корабля, группа гидроакустиков а также личный состав штурманской и минно-торпедной боевых частей.

В ходе выполнения противолодочных задач экипаж БПК выполнит торпедные стрельбы по подводному противнику практическим боезапасом.

Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» помимо совершенствования боевой подготовки и военно-морской выучки готовится к Главному военно-морскому параду в Кронштадте, который состоится в День ВМФ, 26 июля. Ранее корабль уже принимал участие в первом Главном военно-морском параде в 2017 году. В предыдущие два года в Кронштадт ходил однотипный БПК «Североморск» из этого же соединения противолодочных кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, перед межфлотским переходом все моряки проходят медицинское обследование и двухуровневое тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Первый анализ на COVID-19 экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» успешно сдал.