БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцевом море для выполнения задач спасательной подготовки

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» 20 июля вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки. В ходе данного выхода в море экипаж корабля вместе с экипажами спасательного буксира СБ-523 и корабельных вертолётов армии ВВС и ПВО отработает совместные действия, в том числе спасательную подготовку, посадки и взлёты вертолётов на ходу корабля.

Военные моряки уже приступили к проведению учения по буксировке условно аварийного корабля, потерявшего ход, и борьбе за живучесть корабля.

Кроме того, будут проверено функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи, а также знания вахтенных офицеров и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после выполнения всех поставленных задач боевой подготовки корабль вернётся в основной пункт базирования – город Североморск.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473458@egNews