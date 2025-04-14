БПЛА «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортёр ВСУ в зоне проведения СВО

За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномёта и реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 13 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Гнилица, Локня, Малая Рыбица, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки, Запселье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

БПЛА «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер ВСУ в зоне проведения СВО. Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» была обнаружена живая сила ВСУ и замаскированная бронетехника противника на позициях в курском приграничье. После анализа полученных разведданных было принято решение на огневое поражение. В результате нанесенного расчётом БПЛА «Иноходец» ракетного удара бронетехника украинских боевиков была уничтожена вместе с личным составом.

За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномёта и реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil