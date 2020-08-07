Браконьерам-любителям деликатесов приходится серьёзно раскошелиться, или На страже границ и водных биологических ресурсов стоят пограничники

В июне 2019 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району совместно с УФСБ России по Мурманской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий была выявлена и задержана группа лиц, пытавшихся осуществить доставку незаконно-добытой крабовой продукции с побережья Баренцева моря в город Мурманск для дальнейшей её поставки в центральные регионы Российской Федерации.

В результате проведенных мероприятий нелегальный груз и его перевозчики были задержаны на 35-м километре автодороги Оленегорск – Ловозеро. У задержанных граждан изъято: 2 грузовых автомобиля, 2019 секций камчатского краба общим весом более 2668 килограммов . Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 14,5 миллиона рублей.

По данному факту в отношении задержанных Пограничным управлением были возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России, по западному арктическому району, Октябрьским районным судом города Мурманска указанные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, им назначены административные наказания в виде административных штрафов на общую сумму в размере 5,6 миллиона рублей. Все решения суда вступили в законную силу.

В настоящее время Ленинский районный суд города Мурманска рассматривает исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации, о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам на сумму 14,5 миллиона рублей.

27 февраля 2019 года сотрудниками Пограничного управления на автомобильной трассе Мурманск – Заполярный в непосредственной близости от микрорайона Дровяное города Мурманска был выявлен участник преступной деятельности на автомобиле «Газель», который занимался перевозкой незаконно добытого камчатского краба.

В ходе проведения мероприятий у данного гражданина были изъято 1794 секции камчатского краба общим весом 1918,02 кг . Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет 12 млн 888 тысяч 96 рублей.

Октябрьским районным судом города Мурманска указанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 463254 рублей.

В настоящее время Печенгский районный суд Мурманской области рассматривает исковое заявление Пограничного управления, о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам на сумму 12 млн 888 тысяч 96 рублей.

14 июня 2019 года сотрудниками Пограничного управления недалеко от посёлка Спутник Мурманской области был выявлен участник преступной деятельности на автомобиле «ГАЗ 33021» в период транспортировки незаконно добытого камчатского краба.

В ходе проведения мероприятий у выявленного гражданина РФ изъято 1820 секций камчатского краба общим весом 749,38 кг . Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 13 млн 74 тысячи 880 рублей.

Октябрьским районным судом города Мурманска указанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 370 тысяч рублей.

В настоящее время Печенгским районным судом Мурманской области принято решение взыскать с указанного лица, в пользу Российской Федерации в возмещение ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам Российской Федерации 13 млн 74 тысячи 880 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району данная работа в осенне-зимнем периоде будет продолжена и активизирована.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России обращают внимание жителей и гостей прибрежных населенных пунктов на недопустимость браконьерского лова, за который предусмотрены не только административная и уголовная ответственность, но и значительные штрафы.