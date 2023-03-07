Браконьеры, берегитесь! Минприроды Мурманской области закупит автомобили, лодки, лодочные моторы и тепловизоры для надзора за объектами животного мира

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области закупит автомобили, лодки, лодочные моторы и тепловизоры для надзора за объектами животного мира. На эти цели выделено порядка 5,5 млн рублей. Проставление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Финансирование выделено в целях реализации мероприятий подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» государственной программы Мурманской области «Природные ресурсы и экология».

На приобретение автомобилей, лодок и лодочных моторов предусмотрено 4 млн 869 тысяч 800 рублей, тепловизоров – 603 тысячи 382 рубля.

Транспортные средства будут использованы Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области для осуществления государственного охотничьего надзора и надзора за объектами животного мира, в том числе в ходе проведения выездных обследований охотничьих угодий Мурманской области оперативными группами совместно с УМВД Мурманской области, ПУ ФСБ Мурманской области и Североморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству РФ, направленных на охрану водных биологических ресурсов в период нерестового хода ценных видов рыб (горбуши и лосося).

Тепловизоры будут применяться инспекторами государственного охотничьего надзора для осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в связи с угрозой жизни и здоровья граждан в случае выхода опасных диких животных (волки, бурые медведи) к населенным пунктам Мурманской области, уточняет региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.