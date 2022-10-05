Брать ответственность на себя: Наталья Липчанская - победитель Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»

Одним из победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» в номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта» стало Товарищество собственников жилья многоквартирного дома №26 по улице Северная в Североморске, которым руководит Наталья Липчанская. В Российской Федерации это ТСЖ заняло третье место.

13 сентября 2022 года в Общественной приёмной Североморского местного отделения партии «Единая Россия» Наталье Липчанской был вручён диплом победителя конкурса и вывеска на дом, свидетельствующая о том, что он лучший по итогам конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

В столице Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота - закрытом административно-территориальном образовании город Североморск 20 управляющих компаний обслуживают 387 многоквартирных домов, и только один дом по улице Северная №24 находится в ведении и управлении Товарищества собственников жилья (ТСЖ), которым руководит Наталья Михайловна Липчанская.

Появление ТСЖ в этом доме – закономерный итог бездействия управляющей компании. Весной, с началом таяния снега, скопившегося на прохудившейся крыше, талая вода стала заливать квартиры со второго до первого этажа. Обращения в управляющую компанию ни к чему не привели. И тогда Наталья Липчанская обратилась с иском к управляющей компании в суд, который выиграла. Протечка кровли была устранена. Но кроме этой проблемы были и другие, которые управляющая компания решать не собиралась, хотя исправно получала деньги за содержание жилищного фонда. Прогнившие полы в подъезде проваливались, в результате чего одна женщина сломала ногу, лестница на второй этаж перекосилась, по ней страшно было подниматься, окна и двери были разбитые, а косметический ремонт не делался десятилетиями. Создавалось впечатление, что дом готовится под снос, а жильцы - к переселению.

В апреле 2008 года Наталья Михайловна предложила соседям 8-квартирного дома создать товарищество собственников жилья и самим заняться управлением домом. Предложение было поддержано единогласно. Жильцам надоело ежемесячно платить за содержание и обслуживание дома управляющей компании без малейшей надежды на улучшение условий проживания. Понятно, что собранных с восьми квартир средств на содержание председателя ТСЖ и бухгалтера не хватило бы. И тогда Наталья Липчанская добровольно взвалила эту ношу на свои хрупкие женские плечи в качестве общественной нагрузки, в то же время руководя сразу двумя компаниями.

Вначале, за счёт собранных средств, была установлена входная дверь. Вложив собственные средства в размере 300 тысяч рублей, Наталья Михайловна наняла подрядчиков для установки счётчиков по отоплению и холодному водоснабжению. Поскольку в доме отсутствует горячее водоснабжение, а жильцы используют водонагреватели, были заменены кабели электроснабжения, проводка и установлен новый электросчётчик.

В подъезде был сделан косметический ремонт, перестелены полы, отремонтирована лестница. За 14 лет существования ТСЖ в подъезде проведено три косметических ремонта. А лестничные площадки подъезда убирают сами жильцы, т.к. за услуги уборщицы и дворника пришлось бы платить немалые средства. Чтобы самостоятельно косить траву на клумбах, купили газонокосилку. В подъезде установили новое стеклопластиковое окно, на входе – козырек, защищающий зимой от падения скопившегося на крыше снега, а летом от дождя, перед левым фасадом дома, вдоль проезжей части – ограждение, позволившее исключить стоянку транспорта под окнами и озеленить территорию. За ситуацией в подъезде следят видеокамеры.

За эти годы удалось заменить и верхний розлив.

В этом доме 100 процентная собираемость средств. Жильцы платят по факту потребленного тепла, воды и электроэнергии. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями отсутствует.

Была одна проблема, связанная с верхним розливом по отоплению. На втором этаже было слишком жарко, а на первом – прохладно. На общем собрании пришли к компромиссу: на вторых этажах уменьшили количество секций в радиаторах отопления. Кроме этого, зимой отопление постоянно контролируется и регулируется.

Сразу же после завершения отопительного сезона заключается договор с подрядчиком на промывку и опрессовку системы отопления.

Ежемесячные сборы за содержание жилья составляют около 16,5 тысячи рублей. Одна тысяча уходит на оплату бухгалтерских услуг, остальные средства аккумулируются. В 2021 году планировали сделать ремонт подъезда, но пришлось потратить 317,6 тысячи рублей на установку нового счётчика с перепланировкой теплового узла в целом, поэтому ремонт выполнили весной 2022 года.

Ежемесячно на общий чат ТСЖ собственники жилья выставляют показания по потреблению электроэнергии. Что касается ОДН по электроэнергии, то максимум он составил 9 кВт, а за весь 2021 год – 62 киловатта. Невелики и расходы по водоснабжению и водоотведению. Они составляют в среднем на 18 проживающих в доме человек 1955 рублей в месяц.

По сравнению с аналогичными домами, расположенными на этой же улице, жильцы дома №24 платят значительно меньше, зная, что все собранные с них средства пойдут на улучшение условия проживания. На повестке дня – накопить средства и решить вопрос по переходу на электроотопление или изменение технических условий для уменьшения тарифа за электроснабжение; ремонт и покраски фасада дома и деревянных конструкций двух имеющихся балконов.

От Натальи Михайловны эта общественная нагрузка требует немало времени и усилий. На вопрос, а зачем ей это было нужно, она ответила: «Это дом, в котором я живу. Прекрасно понимаю, что под лежачий камень вода не течёт, и, если мы хотим жить в комфорте и уюте, нужно самим для этого что-то делать, и, наконец, брать ответственность на себя. Хочу отметить, что жители дома, которые ещё в 2008 году буквально «сидели на чемоданах» в ожидании переселения, теперь уже из этого дома уезжать не хотят. Парадокс заключается и в том, что, как только подъезд дома был приведён в эстетический порядок, каждый житель дома посчитал необходимым отремонтировать и свою квартиру».

Юрий БАНЬКО.