«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны

На Земле проживают более 8 миллиардов человек, представляющих более 5 тысяч народов и этносов. Россия занимает четвертое место в мире после Индии, Бразилии и Индонезии по количеству народов и народностей. Их у нас насчитывается 194 этнические общности, 145 групп и 45 входящих в них подгрупп, из них 47 относящихся к коренным малочисленным народам.

С учётом того, что на планете общая численность коренных народов составляет 476 миллионов человек, с 9 августа 1994 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день коренных народов мира. 13 сентября 2007 года была принята Декларация о правах коренных народов. А с 2026 года в России 30 апреля будет отмечаться День коренных малочисленных народов (КМН). Этот праздник утверждён 4 ноября 2025 года Указом Президента России №799.

45 народов Арктической зоны

Всего в России проживают около 315 тысяч представителей коренных малочисленных народов. В 2025 году в единый государственный перечень КМН вошло 47 народов, численность которых не превышает 50 тысяч человек, из них 82500 представителей КМН, представляющих 45 этносов в Арктической зоне Российской Федерации.

Арктическая зона Российской Федерации расположена вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана. В неё включены территории 8 субъектов РФ: Мурманская область, 7 муниципальных образований Архангельской области, Ненецкого автономного округа, агломерация «Воркута» Республики Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, городского округа Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Туруханского района Красноярского края, 13 районов Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. В России существует Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – общероссийская общественная организация, задачей которой является отстаивание интересов коренных малочисленных народов.

Арктическая зона РФ малонаселённая, плотность населения составляет всего 0,63 человека на один квадратный километр. На её территории проживает 2,5 миллиона человек, представляющих 127 национальностей.

Среди коренных малочисленных народов Севера наибольшую численность представляют ненцы – более 47 тысяч человек, чукчи - почти 14 тысяч человек, эвенки - почти 12 тысяч человек, ханты – более 11 тысяч человек, эвены – 9,4 тысячи человек.

В большинстве из этих регионов довелось побывать автору этих строк по долгу службы, а также в качестве журналиста, добираясь в ЯНАО в город Салехард и порт Сабетта на самолёте, а в Ненецкий автономный округ в Нарьян-Мар на вертолете, на Варандей на танкере, на остров Канин на вертолёте и на судне снабжения, на Диксон на атомном ледоколе, в Чукотский Автономный округ, в Певек на танкере по Севморпути.

Мурманская область

В 2025 году Мурманск официально получил статус «Столица Арктики». Недра Кольского полуострова содержат огромные природные богатства. Здесь развита цветная металлургия и горнохимическое производство, занимаются рыболовством, базируется атомный ледокольный флот, имеется 3 порта, в том числе незамерзающий глубоководный порт Мурманск, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений строит на основаниях гравитационного типа газосжижающие завода для проекта «Арктик СПГ 2», здесь же будет создан завод «Мурманский СПГ» и терминал по отгрузке сжиженного природного газа. Мурманская область обеспечивает Россию и поставляет на экспорт минеральные удобрения. Энергетический потенциал составляют Кольская АЭС, 17 ГЭС, две ТЭЦ и одна ВЭС - самая большая в мире за Полярным кругом. На территории Кольского полуострова осуществляют свою деятельность крупнейшие холдинги «НОВАТЭК», «Норильский никель», «ЕвроХим», «ФосАгро», «Северсталь», «Акрон», «Росатом». Реализуются проекты по разработке месторождений лития. Каждая 10-я тонна рыбной продукции в России произведена на мурманских предприятиях, а рыбаки вылавливают 10% общероссийского вылова рыбы.

В инвестиционном портфеле Мурманской области проекты с инвестициями в 3,2 триллиона рублей на ближайшие 10 лет.

Надо отметить, что этот огромный экономический потенциал нашего региона является надёжной основой сегодняшней и будущей жизни коренных малочисленных народов, проживающих в Мурманской области, к которым относятся саамы, русское название – лопари. Наиболее компактно проживают в Ловозерском районе. Их численность составляет менее двух тысяч человек. Здесь действует Саамский национальный культурный центр, работает Музей истории, культуры и быта кольских саамов. Саамы традиционно занимаются оленеводством, охотой и рыболовством. Ключевую роль в их жизни играют олени. Жилищами саамов были куваксы (переносное жилище), вежи (более стационарное зимнее жилище) и чум.

Сейчас саамы проживают уже не в чумах, а в благоустроенных домах.

Ещё одной этнической группой Кольского полуострова являются поморы – потомки русских переселенцев XI-XII веков. Они, проживая на берегах Белого и Баренцева морей, традиционно занимаются морским промыслом, рыбной ловлей, охотой на морских животных.

6 февраля в Мурманской области традиционно отмечается Международный день саамов.

По данным Всероссийской переписи населения на 1 октября 2021 года в Мурманской области проживали 1577 представителей национальностей, относящихся к коренным малочисленным народам. Из них указали свою национальность как ненцы – 111, вепсы – 59, абазины – 11, шорцы – 7, эвенки – 6, ханты 4, по 3 человека – бессермяне, ижорцы, коряки, по 1 – чукчи, нагайбаки, нанайцы, манси, селькупы, эвены.

Архангельская область

Архангельск остаётся одним из перспективных портов России. Здесь планируется создать глубоководный порт и предприятия судоремонта. Для Архангельска планируется построить новый док нижегородскими корабелами, а на «Севмашпредприятии» сухой супердок.

На «Севмаше» кроме атомных подводных лодок для ВМФ России, была построена МЛСП «Приразломная», а на АО «Центр судоремонта «Звёздочка» самоподъёмная буровая установка «Арктическая». Архангельск – это и мощный лесопромышленный комплекс. Архангельский ЦБК – единственный в арктической зоне. В Приморском районе Архангельской области добываю алмазы ОАО «Севералмаз».

На Новой Земле (остров Южный), относящейся к Архангельской области, планируется наладить добычу и переработку свинцово-цинковых руд и содержанием серебра на крупнейшем Павловском месторождении. Объём перерабатываемой руды 3,5 миллиона тонн в год. Разработку будет осуществлять «Первая рудная компания», дочерняя структура «Росатома».

В Ненецком Автономном округе, входящем в Архангельскую область, продолжается добыча углеводородного сырья, запасы которого насчитывают более 1 миллиарда тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа. Нефть отправляется на экспорт через ледостойкий терминал Варандей.

Добывают самую северную нефть и на острове Колгуев, где автору этих строк довелось дважды побывать у нефтяников компании «Арктикморнефтегазразведка». Один раз добирался на остров на судне снабжения, а обратно на танкере, второй раз на вертолёте. Коренное население – ненцы - проживают в посёлке Бугрино. Нефтяники говорили, что высокое качество добываемой на острове нефти таково, что местные жители заливают её в баки своих снегоходов. При этом активное развитие экономики Архангельской области осуществляется без ущемления прав коренных малочисленных народов, среди которых поморы, ненцы, саамы и коми.

В хозяйстве поморов значительную роль играет морской зверобойный и рыболовный промыслы, лесопиление. По переписи населения 2021 года в Архангельской области проживали 1297 поморов, 49,8 тысячи ненцев, 39,4 тысячи эвенков, 31,6 тысячи ханты, 20 тысяч эвены (ламуты), 16,2 тысячи чукчи, 12,3 тысячи манси, 11,7 тысячи нанайцы и 10,6 тысячи шорцы. Среди малочисленных народов оказались и самые малочисленные – 97 алюторцев и 23 корека.

Ненцы в основном проживают на территории Ненецкого автономного округа. Ненцы бывают лесные и тундровые. Основное занятие – разведение северных оленей. Традиционное жилище – чум, но сейчас в основном используются палатки. Летом ненцы живут в тундре на берегу Белого моря, а с октября перекочевывают в леса.

Республика Коми

От Республики Коми в Арктическую зону РФ входят городской округ Воркута, городской округ Инта, Усинск и муниципальный район Усть-Цилемский.

К коренному населению относятся коми. Коми – финно-угорский народ занимался охотой и рыболовством, а с переходом к оседлости – земледелием, скотоводством, лесозаготовкам. Их на территории Республики более 200 тысяч человек. К малочисленным народам относится 652 человека, в основном ненцы.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В ЯНАО проживают 500 с лишним тысяч человек, из них КМН - ненцы – около 30 тысяч человек (5,9%), ханты - около 10 тысяч человек (1,9%), коми – немногим более 5 тысяч человек (1%), селькупы – около 2 тысяч человек (0,4%). Государственный язык русский, а также ненецкий, хантыйский, селькупский.

Территория ЯНАО – 769 тысяч 250 километров, в полтора раза больше Франции. Столица ЯНАО – город Салехард единственный город в мире, расположенный на Полярном круге.

На территории ЯНАО сосредоточены богатейшие запасы природных ресурсов. Здесь открыто 136 месторождений углеводородного сырья, в недрах сосредоточено 44,5 триллиона м3 газа и 5 миллиардов тонн нефти, добывается 80% газа России и 10% нефти и газоконденсата. Только, к примеру, Тамбейское месторождение – это 7 триллионов м3 газа.

Ещё 14 триллионов кубометров газа содержится на Приямальском шельфе, в Обской и Тазовской губах. Здесь активно работают «Газпром», который планирует установить ледостойкую стационарную платформу погружного типа со свайным креплением к морскому дну ЛСП «А» на газовом месторождении Каменомысское-море в Обской губе.

На территории ЯНАО реализованы крупнейшие проекты, такие, как завод «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» компании «НОВАТЭК», порт Сабетта и терминала «Утренний».

Самым северным из разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений углеводородов компанией «Газпром нефть» на полуострове Ямал является Новопортовское месторождение. К берегу нефть доставляется по двум веткам нефтепровода. С 2016 года нефть отправляется потребителям через морской стационарный ледостойкий терминал «Ворота Арктики» в районе Мыса Каменный в Обской губе.

В Ямало-ненецком АО проживают коренные народы – ненцы, селькупы и ханты. Их численность составляет 41249 человек, из них ненцы 29772 (5,4%), ханты - 9489 (1,7%) и селькупы – 1988 (0,4%).

Во время посещения ЯНАО удалось побывать в стойбище местных оленеводов Приуральского района. На подъезде к стойбищу увидел огромное в несколько тысяч голов стадо оленей. На входе в стойбище пришлось пройти обряд очищения дымом, чтобы освободиться от злых помыслов, угоститься строганиной из рыбы чир семейства сиговых, достигающих веса 16 килограммов и длиной до 80 сантиметров, или, как её ещё называют, щекур и мороженой ягодой – брусникой, морошкой и кедровыми орехами. Этими яствами угощали жены оленеводов, или, как у них записано в трудовых книжках, «чум работницы».

Довелось пообщаться и с главой Приуральского района, который рассказал о своём районе площадью 74 тысячи квадратных километров, с населением всего 15 тысяч человек, из которых 2500 человек постоянно кочуют. Столица района - село Аксарка, в районе 13 населённых пунктов. Главное богатство, если не считать недр земли, это олени, которых в тундре выпасается 120 тысяч, из них 90 тысяч в частной собственности и рыба, которую ежегодно вылавливают около 800 тонн. На наиболее ценного чира приходится всего 30 тонн. Всего в ЯНАО 700 тысяч оленей.

Пообщался с оленеводами, среди которых были ненцы, коми, зыряне, ханты. Женщины одеваются в нарядные ягушки (верхняя одежда), а мужчины в малицы. На ногах кисы из оленьего меха. У каждого мужчины на поясе в ножнах нож с широкой рукояткой, у некоторых они были из бивня мамонта, с узким ножом с односторонней заточкой и скошенным носиком, чтобы не заглубляться при снятии шкуры оленя. Часто ножи собственного изготовления передаются по наследству.

У оленевода Павла Атамана спросил, сколько нужно времени, чтобы развернуть чум. Он, немного подумав, сказал: «Однако, через два часа я в нём буду пить чай». Чум – сооружение немаленькое. Меня восхитила расторопность этого оленевода, но потом я узнал, что собирают и ставят чум не оленеводы, а их жёны. Обычно оленеводы со своим стадом на месте больше двух-трёх месяцев не стоят. Уходят на новые пастбища. Зимой находятся в Приуральском районе, летом, спасаясь от гнуса, перекочевывают к Карскому морю.

В день моего прибытия в стойбище, там шли спортивные соревнования. Виды спорта у оленеводов национальные. К примеру, тройной прыжок с двух ног. Рекорд района – 12 метров. Прыжки через нарты существуют трёх видов, в зависимости от высоты нарт. Метание тынзяна (аркана, сплетенного из шкуры оленя) на хорей – шест, которым погоняют оленей, запряжённых в нарты. Но в данном случае его вертикально втыкают в снег. Ещё есть национальная борьба на поясах, перетягивание палки в положении сидя, метание топора на дальность. И здесь есть свой рекорд – 150 метров.

Сколько я ни спрашивал у оленеводов о количестве оленей в стаде, о численности отстрелянных волков и медведей, никто не назвал ни одну цифру. Оружия у оленеводов вдоволь. У одного из них было 6 единиц. Без него от волков и медведей в тундре не отбиться.

Довелось отведать в чуме ухи (в неё ничего кроме рыбы не кладут), малосольной нельмы, оленины, чая. На вопрос, почему в ухе нет ничего кроме рыбы, последовал ответ: «А откуда в тундре зимой овощи?».

В ЯНАО создан Краевой совет старейшин «КМНСевера», Краевой совет молодёжи, Деловой совет. Здесь приняты законы «О гарантиях прав лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных и малочисленных народов ЯНАО», «Закон об оленеводстве», «Об аквакультуре и рыболовстве», «О факториях», постановлением губернатора ЯНАО разработана «Народная программа КМНС». При определении места строительства промышленных объектов проводится не только общественные слушания, экологическая, но и этнографическая экспертиза.

Красноярский край

В Арктической зоне РФ его представляют городской округ Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и Туруханский район.

К коренным малочисленным народам Красноярского края относятся почти 16 тысяч человек, из них долганы - 5881, кеты - 917, нганасаны - 667, ненцы - 3853, селькупы - 319, чулымцы - 145, шорцы - 105, эвенки - 3625, энцы - 196, эвены - 25.

Основной вид деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края кочевое оленеводство, рыболовство, промысловая охота, заготовка древесины, художественные промыслы. Оленеводством занимается более 500 семей. Численность оленей превышает 120 тысяч голов.

Из 73 населённых пунктов Красноярского края, вошедших в Арктическую зону РФ, самый крупный город Норильск - промышленный центр федерального значения. Это крупнейший центр цветной металлургии. Представителей коренных малочисленных народов ненцев, энцев, нгасанов и долган в городе мало.

В 2025 году компания «Норильский никель» произвела 35% мирового палладия, 25% платины, 20% никеля, 20% родия, 10% кобальта, 55% российского производства меди.

62% территории Арктической зоны Красноярского края заняты лесным фондом. Здесь сосредоточены крупные месторождения минерально-сырьевых ресурсов угля, нефти, газа, золота, цветных и редкоземельных металлов.

Добычу нефти осуществляет ПАО «Роснефть» на Пайяхском нефтеносном месторождении. Целый промышленный кластер может быть создан на базе Сырадасайского месторождения угля коксующихся марок с запасами 5,7 миллиарда тонн.

Грандиозный проект реализует ПАО «НК «Роснефть» под названием «Восток Ойл», строительством на Таймыре порта «Бухта Север» с двумя нефтеналивными терминалами и нефтепровода протяжённостью 770 километров. На первом этапе планируется добывать и отгружать 30 миллионов тонн нефти в год, а после ввода в строй второй и третьей очереди – 100 миллионов тонн.

13 районов Республики Саха (Якутия) входят Арктическую зону

Всего в Арктической зоне РФ в Якутии проживают около 70 тысяч человек, из них 41 тысяча – сельское население. Плотность населения 0,04 человека на квадратный километр. Численность коренных малочисленных народов в Республике Саха (Якутия) более 42 тысяч человек, из них 70% проживают в Арктической зоне.

К коренным малочисленным народам относятся юкагиры - 1281 человек, долгане – 1906 человек, чукчи – 670 человек, эвены – 15071 человек и эвенки – 21008 человека. В 2004 году к ним приравняли русских арктических старожилов походчан – 300 человек. Проживают на Нижней Колыме и русскоустьинцы - около 400 человек, обосновавшихся в низовье Индигирки в селе Русское Устье и в посёлке Чокурдах, которые исторически обжили арктические районы.

47,9% населения составляют якуты, 19,4% русские, 12,1% эвенки, 11,3% эвены, 2,1% долганы, 2,1% украинцы, 1,3% юкагиры, 0,8% чукчи, 2,4% другие национальности.

Традиционные занятия коренных малочисленных народов оленеводство, охота, рыболовство на реках Лена, Яна, Индигирка, Колыма. Рыболовство даёт 83% выловленной рыбы Якутии. В Арктической зоне Якутии содержится 120 тысяч оленей, или 74% поголовья оленей республики.

В Арктической зоне расположены крупные и уникальные месторождения алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов, угля, нефти и газа.

Томторское месторождение редкоземельных металлов содержит 154 миллиона тонн руды с высоким содержанием ниобия, тербия, иттрия, скандия, лантана, церия, неодима, празеодима, самария, европия с концентрацией в три раза выше, чем в лучших месторождениях мирового класса.

Строительство судов на Жатайской судоверфи способствует процессу обновления речного флота, которое реализуется в настоящее время. А развитие Севморпути послужит созданию соответствующей инфраструктуры на арктическом побережье: будет расширяться порт Тикси и построен порт Найба с грузооборотом к 2032 году 18,3 миллиона тонн. Добычей алмазов занимается ПАО «АЛРОСА» и АО «Алмазы Анабара», россыпного золота «Янзолото», «Якутскгеология», «Хоту», «Север» и «Анжу». Только крупное месторождение Кючус содержит запасы 175 тонн золота.

В Арктической зоне Якутии сосредоточены 30% ресурсных запасов олова России.

Чукотский автономный округ

Чтобы попасть в Певек, самый северный город России, третий по численности населения в Чукотском автономном округе, автору этих строк пришлось, взяв отпуск, 13 суток пути посвятить плаванию от Мурманска на танкере Мурманского морского пароходства «Хатанга» до Певека, а затем столько же затратить на путешествие в обратную сторону на танкере «Варзуга».

Но временные затраты того стоили. Кто может похвастаться, кроме моряков, что прошёл на танкере почти по всему Северному морскому пути, чтобы набраться массой впечатлений.

Численность коренных малочисленных народов в Чукотском автономном округе составляет около 17 тысяч человек (35,8%) от населения округа, среди них чукчи более 13 тысяч человек (около 28%), чуванцы – менее 1 тысячи человек (1,56%), эвены - 1,3 тысячи человек (2,71%), эскимосы около 1,5 тысячи человек (3,07%), а также юкагиры, ительмены, кореки и коряки.

Занимая седьмое место в России по площади среди регионов – 721481 квадратный километр, Чукотка имеет самую низкую плотность населения - 0,07 человека на квадратный километр. Всего на Чукотке проживает менее 50 тысяч человек. Административный центр город Анадырь, за ним по численности населения идут Билибино и Певек.

Чукотский автономный округ богат полезными ископаемыми. В его недрах содержатся нефть, газ, уголь, золото, серебро, олово, вольфрам, молибден, хром, сурьма, ртуть, медь, уран. К слову, из чукотского урана была собрана первая атомная бомба СССР. Основу экономики составляет горнодобывающая промышленность. Здесь добывается 10% золота нашей страны.

В настоящее время здесь реализуется проект освоения Баимской рудной зоны (третье место в мире по запасам меди и четвертое по запасам золота). Ресурсы Баимской площади – 23 миллиона тонн меди и 2 тысячи тонн золота.

В рамках проекта «Беринговский» планируется добывать уголь, запасы которого составляют 1 миллиард тонн. Планируется добывать олово на месторождении «Пыркакайские штокверки».

В целях энергообеспечения промышленных объектов и населённых пунктов в Певеке установлена ПАТЭС «Академик Ломоносов», которая обеспечила потребителей не только электроэнергией, но и теплом городскую сеть. В перспективе будут установлены ещё 4 ПАТЭС. Ведётся модернизация порта Певек, строительство двух обогатительных фабрик на Баимском месторождении, морского терминала для установки четырёх плавучих энергоблоков. (ПЭБ) общей мощностью 318 МВт.

30 августа 2022 года в Китае состоялась закладка корпуса первого атомного плавучего энергоблока в арктическом исполнении на базе реакторной установки РИТМ-200С. Корпуса первых двух энергоблоков из запланированных четырёх будут изготовлены в Китае, а достройка и установка энергетического оборудования будет производиться на отечественной верфи.

Четыре энергоблока будут установлены на мысе Наглейнын в районе Чаунской губы в восточной части Восточно-Сибирского моря.

Всего планируется заказать 15 плавучих АЭС, которые установят вдоль Северного морского пути для девяти горнопромышленных кластеров по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка в Ямало-Ненецком автономном округе, в Красноярском крае, в Якутии и на Чукотке.

Основу сельского хозяйства составляет оленеводство. В настоящее время здесь имеется около 200 тысяч голов оленей, тогда как в 1970 году оленей было 587 тысяч. Местное население также занимается охотничьим, морским зверобойным промыслами и рыболовством.

Кочевые оленеводы живут в ярангах. Стойбища располагаются в основном на морском и речных берегах. Приморские чукчи передвигаются не на оленьих, а на собачьих упряжках.

С местным населением довелось познакомиться в городе Певек, административном центре Чаунского района Чукотского АО.

Город расположен на восточном берегу одноименного пролива, соединяющего Чаунскую губу и Восточно-Сибирское море.

Существуют две теории о происхождении названия города. Согласно наиболее распространённой из них, название происходит от чукотского слова «пээкиней», что означает «толстая, вздутая гора» — так называется гора, под которой расположен город. Другая теория гласит, что название происходит от слов «вонючие горы». Якобы в старые времена на месте города произошла битва между чукчами и юкагирами. В то время среди этих народов не было традиции хоронить мёртвых, поэтому запах гниющей плоти чувствовался в течение продолжительного времени.

Планировка города рассчитана на защиту от сильнейших ветров. Дома возводились так, чтобы каждый микрорайон имел здание-стену, перекрывающее сильный воздушный поток, защищая собой другие сооружения. Практически все многоэтажные дома стоят на сваях. Это необходимость в условиях вечной мерзлоты. Отсутствие вентиляции, доступа холодного воздуха приведёт к оттаиванию земли под зданием, и оно «поплывёт».

В Певеке находится администрация заповедника «Остров Врангеля». Есть гражданский аэропорт, имеющий прямое сообщение с Москвой.

В обычном понимании в Певеке, в период моего посещения этого города, в нём не было средней школы. Она есть, но носит название «Центр образования», в котором учатся более 500 детей.

В городе есть школа-интернат, где обучаются дети из отдалённых населённых пунктов, в частности, с острова Айон. Действует детско-юношеская спортивная школа.

Несмотря на отдаленность Певека, культурная жизнь здесь не затухает. В детской школе искусств не только преподают музыку, но и обучают народным ремеслам, в том числе, резьбе по кости. В свободное время жители могут сходить в Дом культуры или в современный кинотеатр «Айсберг», посидеть в читальном зале библиотеки, посетить музей.

Городу присуща своя северная красота. Радует глаз яркая окраска фасадов практически всех многоэтажных домов.

Как и в любом городе, построенном в советские времена, здесь те же проблемы: ветхие теплотрассы, изношенные трубопроводы и оборудование ТЭЦ, недостатки с водоснабжением.

Неприятно поразили цены на продукты питания. Оно и понятно: доставка предпринимателем одного килограмма то ли продуктов, то ли футболок авиатранспортом или морскими контейнерами обходится недешево.

В этой ситуации руководство Чукотского автономного округа установило фиксированную цену на социально значимые продукты.

В Чаунском районе удалось сохранить оленеводство. Поголовье стада в сельскохозяйственном предприятии «Чаунское» насчитывает более 30 тысяч голов. Вот только молодые чукчи - коренные жители с нежеланием идут в оленеводы, о чем на встречах с руководством города говорят старейшины. Оленину реализуют для местного населения и для питания в детском садике.

Что касается коренного местного населения – чукчей, то они расселены равномерно по всему округу. Основная масса живёт в небольших сёлах, численностью 200-1000 человек.

В Анадыре коренное население насчитывает 15%, а в Певеке из числа коренных малочисленных народов проживают 1298 человек, из них 1292 – чукчи, эвены – 1, коряки – 2, якут 1 и 2 ламута.

Коренные жители Чукотки заняты традиционными видами промысла. В основном это оленеводство, морской зверобойный промысл и рыболовство.

Традиционным жилищем коренного населения являются яранги, пища в основном это строганина, замороженное мясо и рыба, сушеная или копченая продукция. Есть и национальные кушанья, которые не каждый человек может воспринять. Например, каныга – полупереварённое содержимое оленьего желудка. Но в рационе всегда присутствует оленина и рыба.