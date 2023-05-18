Бренд-шеф Максим Галецкий представит Мурманскую область в новом культурно-гастрономическом проекте «Русский завтрак»

Его инициатор — лидер по производству молока в России компания «ЭкоНива». Инициатива реализуется совместно с федеральной мультиформатной сетью «Лента» и Всероссийским проектом «Гастрономическая карта России».

20 героев, среди которых шеф-повара, рестораторы и отельеры из 20 городов, разработают 80 рецептов блюд для завтрака с учётом кулинарных особенностей и традиций их родных регионов. Каждые 2 месяца шеф-повара отмеченных гидом «Гастрономическая карта России» ресторанов из Центральной России, Арктики, Сибири, Урала, Приволжья, Северного Кавказа и Юга России будут работать с молочными продуктами для создания популярных блюд в своей интерпретации. В программе проекта — кулинарные мастер-классы для покупателей в магазинах «Лента», расположенных в регионах-участниках, а также публикация всех рецептов и интересных фактов о героях проекта на сайте «Русский завтрак».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Русская кухня» — кулинарный бренд и культурный феномен, который устойчиво ассоциируется в сознании людей во всем мире с Россией. Исторические рецепты блюд, кулинарные техники, используемые продукты, в том числе и дикоросы, создают вкусы, знакомые с детства.

В качестве автора концепции проекта организаторы пригласили Екатерину Шаповалову, автора-методиста и руководителя Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России».

«На сегодняшний день в Российской Федерации нет ни одной школы русской кухни: ни государственной, ни коммерческой, а среди 180 тысяч российских предприятий питания меньше 1% специализируются на русской кухне и кухне народов России. Инициатива двух российских предприятий-гигантов очень своевременная и социально значимая. В ближайшие 10 лет нам необходимо заняться собой, осознать и сформулировать нашу национальную идентичность, которая и станет основой сферы гостеприимства. География «ЭкоНивы» и «Ленты» позволяет нам в рамках проекта познакомить с современной русской кухней каждого пятого россиянина, региональные блюда русского завтрака «зайдут» в каждый дом. Очень надеюсь, что одним из результатов проекта, станет появление в туристической инфраструктуре России — в отелях, кафе, ресторанах, кондитерских — такого долгожданного предложения как «Русский завтрак», — прокомментировала предстоящий совместный проект Екатерина Шаповалова.

Фото: https://gov-murman.ru