89% жителей Мурманской области поддержали деятельность Кольской АЭСМурманская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 11:00

Бренд-шеф Максим Галецкий представит Мурманскую область в новом культурно-гастрономическом проекте «Русский завтрак»

Его инициатор — лидер по производству молока в России компания «ЭкоНива». Инициатива реализуется совместно с федеральной мультиформатной сетью «Лента» и Всероссийским проектом «Гастрономическая карта России».

20 героев, среди которых шеф-повара, рестораторы и отельеры из 20 городов, разработают 80 рецептов блюд для завтрака с учётом кулинарных особенностей и традиций их родных регионов. Каждые 2 месяца шеф-повара отмеченных гидом «Гастрономическая карта России» ресторанов из Центральной России, Арктики, Сибири, Урала, Приволжья, Северного Кавказа и Юга России будут работать с молочными продуктами для создания популярных блюд в своей интерпретации. В программе проекта — кулинарные мастер-классы для покупателей в магазинах «Лента», расположенных в регионах-участниках, а также публикация всех рецептов и интересных фактов о героях проекта на сайте «Русский завтрак».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Русская кухня» — кулинарный бренд и культурный феномен, который устойчиво ассоциируется в сознании людей во всем мире с Россией. Исторические рецепты блюд, кулинарные техники, используемые продукты, в том числе и дикоросы, создают вкусы, знакомые с детства.

В качестве автора концепции проекта организаторы пригласили Екатерину Шаповалову, автора-методиста и руководителя Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России».

«На сегодняшний день в Российской Федерации нет ни одной школы русской кухни: ни государственной, ни коммерческой, а среди 180 тысяч российских предприятий питания меньше 1% специализируются на русской кухне и кухне народов России. Инициатива двух российских предприятий-гигантов очень своевременная и социально значимая. В ближайшие 10 лет нам необходимо заняться собой, осознать и сформулировать нашу национальную идентичность, которая и станет основой сферы гостеприимства. География «ЭкоНивы» и «Ленты» позволяет нам в рамках проекта познакомить с современной русской кухней каждого пятого россиянина, региональные блюда русского завтрака «зайдут» в каждый дом. Очень надеюсь, что одним из результатов проекта, станет появление в туристической инфраструктуре России — в отелях, кафе, ресторанах, кондитерских — такого долгожданного предложения как «Русский завтрак», — прокомментировала предстоящий совместный проект Екатерина Шаповалова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Правовая консультация (18+)Кибербуллинг и карьера: как онлайн-травля может повлиять на трудоустройство
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в апреле отмечался наибольший рост цен на овощи, стеклянную посуду и услуги беспроводной радиосвязи-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, курс доллара незначительно растёт к евро-PRO Энергетику (18+)89% жителей Мурманской области поддержали деятельность Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика