Бренд, успешно популяризирующий арктический стрит-фуд, получил поддержку регионального Центра кластерного развития

Молодой ресторанный проект семьи Орловых из Мурманска под брендом «Pelmen House» – это первая точка сети «Арктического фастфуда» с северным характером. Она открылась в 2020 году и за короткое время обрела популярность среди жителей и гостей Мурманской области, а также за ее пределами.

Решив масштабировать свой бизнес, компания-владелец бренда ООО «Новый Мир» в 2022 году вступила в производственно-пищевой кластер Мурманской области. Заполярные предприниматели получили услугу регионального Центра кластерного развития по редизайну сайта для продвижения франшизы «Pelmen House».

В результате оказанной поддержки в 2022 году у компании на 30% возрос спрос на пользование франшизой.

«Мы первые, кто упаковал пельменную именно в формат фастфуда. Гости утверждают, что самые вкусные пельмени за Полярным кругом готовят именно здесь. Мы активно участвуем в проекте «Гастрономическая карта России», наши фудтраки представлены на различных мероприятиях в Мурманске и по области. В минувшие выходные приняли участие в фестивале в Териберке», – отметила директор ООО «Новый Мир» Виктория Орлова.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru