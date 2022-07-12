Брестская крепость – Мурманск - автопробег прибыл в город-герой

Сегодня у Вечного огня на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялась церемония передачи городу-герою Мурманску капсулы со священной землей Брестской крепости-героя.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, представители общественных организаций областного центра и делегация из Республики Беларусь, прибывшая в столицу Заполярья в рамках автопробега Брест-Мурманск-Брест.

– Это важное событие, как дань уважения нашей общей памяти и дружбе, – отметила Тамара Прямикова. – Дружественные взаимоотношения всегда помогали и помогают развиваться Мурманску. Мы продолжаем их укреплять и развивать несмотря ни на что.

Как добавила заместитель председателя городского Совета депутатов, капсула со священной землей будет размещена в музее мурманской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

К слову, автопробег по маршруту Брест-Мурманск-Брест стартовал 3 июля в День независимости Республики Беларусь. Участники делегации прибыли в заполярную столицу 11 июля и через пару дней отправятся обратно в Брест.

Автопробег – часть проекта «Содружество», который зародился у стен Брестской крепости. Проект объединяет ряд мероприятий, имеющих единую целевую направленность – сохранение памяти о героической Победе советского народа, патриотическое воспитание молодого поколения, укрепление братских связей между народами Беларуси и России.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22970&page=1