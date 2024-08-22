Бригады из Кольского Заполярья завершают отделочные работы в школах подшефного района

Мурманчане в подшефном районе Запорожья вышли на завершающую стадию ремонта школ. Этой осенью в Приморском районе ребят впервые за более чем 20 лет встретят обновленные помещения учебных учреждений.

Так, в ходе капитального ремонта кабинетов школы №2 в Приморске подходят к финалу отделочные работы: отремонтированы потолки, окрашены стены, заменено напольное покрытие, завершается монтаж напольных плинтусов. В помещениях пищеблока Елисеевской школы заканчиваются малярные работы, стены подготовлены под покраску. Рабочие заканчивают укладывать плитку на пол.

Как сообщает региональное Министерство строительства, специалисты из Мурманской области ремонтируют несколько школ Приморского района Запорожской области, с которой правительство Заполярья заключило соглашение о сотрудничестве. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в первоочередной план оказания помощи Приморскому району вошли работы по восстановлению социально-значимых объектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/