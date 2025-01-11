За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 10 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Русское Поречное. Отражено четыре контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Богдановка, Бондаревка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Зазулевка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новенькое, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Ободы в Сумской области.

Бронегруппа гвардейского десантно-штурмового полка на боевых машинах десанта БМД-4М, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в одном из приграничных районов Курской области, рано утром выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей.

Десантники постоянно совершают рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днём, так и ночью. Огонь ведётся как прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями из 30-мм автоматической пушки, так и со 100-мм пушки с закрытых огневых позиций. После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений, который мобильными бронегруппами десантников продолжил уничтожение личного состава украинских формирований.

На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 50600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортёр, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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