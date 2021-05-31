Бронеполка - в Мурманской областной научной библиотеке появились новые технологичные сервисы для выдачи и возврата книг

Мурманская областная научная библиотека продолжает внедрение новых технологичных сервисов. Теперь в холле учреждения установлены бронеполка и станция возврата книг, а в залах художественной и отраслевой литературы работают станции самостоятельного обслуживания.

Бронеполка – это автоматизированная система предварительного бронирования литературы из фонда областной научной библиотеки. Оформить заказ можно на сайте библиотеки, выбрав нужные книги в разделе «Электронный каталог» и воспользовавшись сервисом «Заказ документа». После получения заказа библиотекарь найдет книги, и оставит их в одной из ячеек бронеполки. На подготовку литературы к выдаче может уйти от одного до трех часов. Номер ячейки с забронированными книгами будет направлен по указанному при оформлении заказа адресу электронной почты. Чтобы получить доступ к нужной ячейке, нужно взять с собой читательский билет, приложить его к считывателю-сканеру на лицевой стороне шкафа. Нужная ячейка откроется сама, как только билет будет распознан системой. Читатель сможет забрать книги в любое удобное время без помощи сотрудника. Забронированную литературу необходимо забрать в течение 3-х рабочих дней после оформления заказа.

Самостоятельно сдать книги в любое время читатели смогут с помощью станции возврата. Эта система позволяет библиотеке расширить часы работы до круглосуточного режима. А станции самостоятельного обслуживания позволят пользователям «Научки» самостоятельно оформить выдачу и возврат книг в залах художественной и отраслевой литературы, а также узнать о задолженности или оформить продление.

Для удобства читателей библиотечные книги оснащены метками с технологией «Radio Frequency Identification», которая позволяет хранить и бесконтактно передавать информацию с помощью радиоволн. Все технические новинки, появившиеся в библиотеке, имеют простой и понятный интерфейс и помогают существенно экономить время как читателям, так и сотрудникам библиотеки, сообщает региональное Министерство культуры.