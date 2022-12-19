«Бронза» «Сборной Заозерска» - путёвка в Сочи

Команда КВН «Сборная Заозерска» выступила в финале Международной лиги КВН. По итогам игры команда заняла третье место и возвращается домой с «бронзой».

В своей группе команда КВН «Сборная Заозерска» наши земляки отмечают, что следующий маршрут - фестиваль команд КВН в Сочи.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457259159%2Fwall-171749274_26205