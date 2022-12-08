«Брось сигарету — получишь конфету!» - в Мурманске проходит акция «Декада SOS»

Мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, а также популяризацию здорового образа жизни, проходят в заполярной столице с 1 по 10 декабря. В них традиционно задействованы представители правоохранительных органов, здравоохранения, образования и других ведомств и служб.

Вчера в ДК «Судоремонтник» студенты Мурманского индустриального колледжа, а также старшеклассники школы №3 приняли участие в двух акциях в рамках «Декады SOS»: «Брось сигарету — получишь конфету!» и «Молодёжный формат».

Перед ребятами выступила врач медицинской профилактики общественного здоровья «Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи» Юлия Смирнова. Она рассказала о культуре здорового образа жизни, а также о пользе физической активности в полярную ночь.

Также с 1 по 10 декабря в ДК «Судоремонтник» работает выставка плакатов «Секреты здоровья».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23813&page=1