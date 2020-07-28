Будем бороться за победу по 12 компетенциям

С 1 по 20 августа сборная команда Мурманской области примет участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) - 2020» в дистанционно-очном формате по 12 компетенциям:

- Поварское дело. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» в г. Апатиты Мурманской области. Участник - студентка ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»;

- Медицинский и социальный уход. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» в Мурманске. Участник - студентка ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»;

- Медицинский и социальный уход (юниоры). Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» в Мурманске. Участник - ученица основной общеобразовательной школы № 37 Мурманска;

- Сварочные технологии. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» в Мурманске. Участник - студент ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»;

- Электромонтаж. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» в Кандалакше. Участник - студент ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»;

- Парикмахерское искусство. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса» в Мурманске. Участник - студентка ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»;

- Туризм. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса» в Мурманске. Участники - студентки ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»;

- Физическая культура, спорт и фитнес. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта» в Мончегорске. Участник- студентка ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта»;

- Дошкольное воспитание. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» в Мурманске. Участник - студентка ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»;

- Дошкольное воспитание (юниоры). Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» в Мурманске. Участник – ученица средней общеобразовательной школы № 42 им. Шовского;

- Управление локомотивом. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» в Кандалакше. Участник - курсант Эксплуатационного локомотивного депо Кандалакши;

- Преподавание в младших классах. Основная линейка. Соревнования пройдут на базе ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» в Мурманске. Участник - студентка ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж».