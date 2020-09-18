Будем поддерживать все отраслевые интересы, в том числе рыбную отрасль, малое и среднее предпринимательство - Константин Долгов

Потенциальные заявители на получение статуса резидента АЗРФ смогли представить на Дне Арктического инвестора проекты, которые они намерены реализовать на территории Мурманской области.

На обсуждение вынесены перспективные проекты компаний «Антей Север», «Уралгрит» и «Арктика». Директор арктического департамента Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Александр Павлов после каждой презентации дал разъяснения инициатору проекта, на какие конкретно преференции он может претендовать.

В рамках мероприятия также были озвучены меры региональной поддержки развития предпринимательства.

«Это налоговые меры поддержки, снижение ставок налога на патентную систему для тех ИП, которые сдают в аренду коммерческую недвижимость. Мы знаем, что у нас традиционно развит рынок коммерческой недвижимости, он очень тонко реагирует на всевозможные изменения в регионе. Кроме того, в текущем году действует льгота для тех предпринимателей, которые реализуют свои проекты на условиях государственно-частного партнерства или концессии, льгота предоставляется в отношении имущества на 5 лет, которое будет создано или реконструировано в рамках реализации этого соглашения. Финансовые меры поддержки – это всевозможные гранты, сегодня, вы знаете, у нас действует «Губернаторский стартап», – пояснил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

В режиме видеоконференции в форуме принял участие и заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

«Будем поддерживать все отраслевые интересы, в том числе рыбную отрасль, малое и среднее предпринимательство. Надо заметить, что Мурманская область сегодня выступает одним из пионеров в работе по поддержке МСП в очень непростых условиях выхода из пандемии. Многие решения, принятые за последнее время в области, тиражируются в других регионах. И, конечно, очень активно продолжим совместную работу над крупнейшими проектами, связанными с развитием Мурманска, Нового Мурманска, Мурманского транспортного узла», – отметил Константин Долгов.