Будем праздновать 500-летие начала освоения Россией Северного морского пути

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути (Севморпуть, СМП). Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назначен председателем оргкомитета.

«В связи с исполняющимся в 2025 году 500-летием начала освоения Россией Северного морского пути постановляю:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути.

2. Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути помощника Президента Российской Федерации, председателя Морской коллегии Российской Федерации Патрушева Н.П.», – говорится в тексте указа.

Согласно указу, в течение месяца должен быть утверждён состав оргкомитета, разработан и утверждён план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.

Северный морской путь определён одним из стратегических приоритетов развития России. В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 года, в который вошло 155 мероприятий, направленных на развитие грузовой базы, флота, транспортной и инфраструктуры безопасности. Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, в 2035 году — 220 млн тонн.