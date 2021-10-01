Будем прилагать все усилия, чтобы работающим резидентам на территории города Мурманска было комфортно вести бизнес – Евгений Никора

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с руководителем ООО «Управляющая компания «Столица Арктики». Эта организация оказывает полноценную поддержку резидентам ТОР, занимается координированием и консультированием представителей бизнес-сообщества по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В рамках встречи было подписано соглашение об организации взаимовыгодного сотрудничества в области реализации проектов между администрацией областного центра и резидентами Арктической зоны Российской Федерации, а также резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территории города Мурманска.

– У нас в регионе 78 резидентов Арктической зоны Российской Федерации, девять резидентов ТОР «Столица Арктики», из них четыре – в Мурманске, – рассказал Евгений Никора. – Подписанное сегодня соглашение позволит нам ещё интенсивнее работать по вопросу привлечения новых резидентов в город. Всем им будет предоставлен уникальный пакет преференций. Это позволит нам увеличить объём налоговых поступлений и создать новые рабочие места. В целом, это способствует положительной динамике экономического роста. Мы будем продолжать работу в этом направлении и прилагать все усилия, чтобы уже работающим резидентам на территории города Мурманска было комфортно вести бизнес.