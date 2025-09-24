Будем здоровы! Лишь 3 из 10 россиян считают оправданной вакцинацию от гриппа

Лишь 29% представителей экономически активного населения России считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Наиболее распространенной мерой профилактики гриппа в российских организациях является вакцинация: её проводят 37% предприятий. Далее идут такие меры, как ношение масок (7%), профилактика (4%), выдача витаминов или БАДов (3%) и использование санитайзеров (2%). При этом достаточно высока доля тех, кто не предпринимает никаких мер для предотвращения эпидемии (36% организаций).

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного осенью прошлого года, число проводящих вакцинацию компаний практически не изменилось. Наиболее разительные отличия видны при сравнении с ковидными годами (2020—2022 г.г.). В 2020 году, на пике пандемии, вакцинацию проводили лишь 17% организаций (в приоритете были прививки от COVID-19), в то время как ношение масок стало массовой практикой (43%), а санитайзеры использовали 27% предприятий. Широко применялись такие меры, как перевод на удалённую работу (22%), санитарная обработка помещений (16%) и термометрия (10%). К 2025 году все эти меры сошли на нет или вернулись к символическим значениям, демонстрируя полный откат к допандемийной норме.

Что касается отношения населения к вакцинации, то результаты опросов показывают устойчивый скепсис. Лишь 29% представителей экономически активного населения России считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 46% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, еще 25% затрудняются с ответом.

Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию (31%), чем женщины (27%). Высокий уровень поддержки вакцинации выражает молодёжь до 35 лет (32%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 30%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч — лишь 25%.

По сравнению с прошлым годом доля сторонников вакцинации почти не изменилась. В 2020 году уровень поддержки был чуть выше (32%), очевидно, под влиянием общей озабоченности здоровьем в пандемию. В последующие годы показатель стабилизировался на уровне 25—28%.

Время проведения опроса: 1—18 сентября 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/