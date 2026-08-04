Будем здоровы: на портале «Госуслуги» запущено более 50 жизненных ситуаций

Каждая из них помогает комплексно решать вопросы людей: от поступления в вуз до выхода на пенсию. Теперь северяне могут записаться на диспансеризацию и профилактические осмотры при помощи новой жизненной ситуации. Для этого на портале появилась специальная страница, где собрано всё необходимое.

Что можно сделать с помощью жизненной ситуации «Диспансеризация и профосмотр для жителей Мурманской области»:

- бесплатно записаться к врачу на осмотр, полную диспансеризацию или проверку репродуктивного здоровья;

- посмотреть понятную пошаговую инструкцию и заранее узнать, как именно будет проходить обследование;

- скачать необходимые анкеты (разделенные для людей до и старше 65 лет, а также для мужчин и женщин) и заполнить их дома, чтобы не тратить время в поликлинике;

- найти ответы на часто задаваемые вопросы.

«Мы добавили на страницу удобный раздел с частыми вопросами. Там простым языком объясняется, например, чем диспансеризация вообще отличается от обычного медосмотра, и помогают решить типичные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, а также легко записаться на осмотр или диспансеризацию», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, жизненные ситуации — это новый этап развития системы предоставления госуслуг. Один такой сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме «одного окна».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572074/#&gid=1&pid=1