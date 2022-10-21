Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 13:45
Будем здоровы: первая партия насадок для назального введения вакцины от COVID-19 поступила в Мурманскую область
В Мурманскую область поступили первые 18 тысяч насадок-распылителей для интраназального введения вакцины от COVID-19 «Спутник V» («ГамКовидВак»).
С 21 октября начнётся их распределение по медицинским организациям, подведомственным региональному Минздраву.
Медики отмечают, что при назальном способе введения вакцины помимо системного иммунного ответа создаётся защита на самой слизистой носоглотки, которая, как известно, служит «входными воротами» для респираторных инфекций.
Такой способ рекомендуется в первую очередь для ревакцинации, кроме того, он более удобен для пациента, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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