Будем здоровы: снижаются показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

17 октября на очередном селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора руководитель службы Анна Попова заслушала доклады по текущей эпидемиологической обстановке в регионах РФ.

Как сообщает rospotrebnadzor.ru, было отмечено, что 41-й неделе 2023 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизился на 4,4%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии – 99,7%.

Кампания по вакцинации активно ведётся во всех регионах РФ. Так, с начала старта Всероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинированы уже 38,8 млн человек.

Также по итогам 41-й недели в стране зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания COVID-19, что в 6 раз ниже показателя за аналогичную неделю прошлого года.

По состоянию на 17 октября в базу VGARus загружено более 280 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученные в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, преобладающими остаются последовательности геноварианта «Омикрон».